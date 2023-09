NTB

Signalfeilen som førte til flere forsinkelser og innstillinger på Gardemobanen lørdag kveld er rettet opp.

I en oppdatering på sine nettsider klokken 20.42 skriver Bane Nor at feilen er rettet, men at folk fortsatt må belage seg på forsinkelser.

Signalfeil mellom Oslo S og Lillestrøm førte til flere innstillinger og forsinkelser i togtrafikken på Østlandet søndag kveld.