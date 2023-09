Støre om aksjehandlene: – Det samme for ektefeller som for statsråder

Jonas Gahr Støre (Ap) og Erna Solberg (H) under partilederdebatten på Stortinget i Oslo etter valget 11. september. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre kommenterer for første gang aksjehandlene til Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes. Han mener saken må bli ordentlig opplyst.

– Listen som er offentliggjort viser en betydelig mer omfattende handel enn det Statsministerens kontor har vært kjent med tidligere, sier Støre til NTB.

– Nå er det viktig at alle spørsmål blir stilt og at all informasjon kommer fram, understreker han.

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister i perioden 2013–2021.

På spørsmål om hva han tenker om at saken kom rett etter valget, sier Støre følgende til NRK:

– Stortinget har spørsmål å stille om det, og offentligheten har spørsmål å stille om det, og det får Erna Solberg svare godt på.

Støre er for tiden på reise i Nord-Amerika. I neste uke skal han delta på høynivå-uka i FN i New York.