SMK avviser Solbergs aksje-løsning

Høyre-leder Erna Solberg har foreslått at Statsministerens kontor (SMK) får innsyn i mannens aksjekonto hvis hun blir statsminister igjen. Løsningen avvises.

– Nei, Statsministerens kontor kan ikke ha oversikt over hvilke økonomiske og andre forhold som til enhver tid kan gjøre statsministeren eller andre regjeringspolitikere inhabile i sakene de har til behandling, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK til VG.

Hun legger til at de «kan gi dem opplæring og veiledning i forståelsen og praktiseringen av habilitetsreglene».

Fredag ble det kjent at Erna Solbergs (H) ektemann Sindre Finnes gjorde 3640 aksjehandler mens Solberg var statsminister i perioden 2013–2021.

Mange av aksjehandlene gjorde Solberg inhabil i saker som regjeringen hennes behandlet.

– Hvis jeg skulle bli statsminister igjen, må vi organisere det på en helt annen måte som sikrer fullt innsyn for Statsministerens kontor i VPS-kontoen til Sindre, sa Solberg til NTB etter pressekonferansen.

Det er denne løsningen SMK nå avviser.

– Vi har forståelse for dette og at habilitet uansett er den enkeltes ansvar, slik også Erna var tydelig på flere ganger under pressekonferansen i går. Vi vil derfor sørge for offentlighet om utskrifter fra VPS slik at det ikke vil være noen tvil, sier Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen til VG.

