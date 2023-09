Front mot front-kollisjon i Rogaland – tre til sykehus

NTB

Tre personer har vært involvert i en frontkollisjon mellom to biler i Rogaland. Skadeomfanget er ukjent, men de involverte skal være ved bevissthet.

Sørvest politidistrikt fikk melding om ulykken klokken 15.13.

I en oppdatering skriver de at den ene bilen kjørte av veien etter kollisjonen og veltet.

– Uavklart skadeomfang per nå. Involverte personer skal være ved bevissthet. Luftambulansen er sendt til stedet, skriver politiet på X/Twitter.

Senere opplyser de at en person i 70-årene er sendt til Stavanger universitetssjukehus med luftambulansen, og at to andre er fraktet til sykehuset i ambulanse.

De skriver at trafikken står på stedet, men at det er gode omkjøringsmuligheter. Bilberger er rekvirert og politiet utfører avhør og sporsikring på stedet.