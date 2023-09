Norsk Tipping jakter fire ferske millionærer som ikke tar telefonen

NTB

Norsk Tipping sliter med å få tak i fire av de 33 nybakte Lotto-millionærene etter lørdagens Lotto-trekning.

Spillselskapet ønsker å komme i kontakt med vinnerne så de kan sørge for at de er klar over premien, samt få tildelt nødvendig praktisk info vedrørende konto og utbetaling av premien.

Samtlige av de fire er menn, hvorav to av dem er fra Oslo. De to andre er fra Tertnes i Vestland og Mosvik i Trøndelag.

Norsk Tipping skriver i en pressemelding at de fortsetter forsøkene på å prøve å nå fem til de fire vinnerne.