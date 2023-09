Fem russere på vei fra Norge døde i trafikkulykke i Russland

NTB

En minibuss på vei fra Norge til Russland frontkolliderte med en lastebil en halvtime fra grensen ved Storskog lørdag. Fem russere mistet livet i ulykken.

Det ble først meldt om fire omkomne, men ytterligere en person døde på et russisk sykehus av skadene, skriver iFinnmark.

Tre andre personer ble skadd med varierende skadeomfang.

Ulykken skjedde mellom Zapoljarnyj og Nikel, som ligger rundt en halvtime unna Storskog grensestasjon.

Lastebilen kom over i motsatt kjørefelt. Sjåføren av lastebilen skal ha vært beruset, og kjøretøyet skal i tillegg ha vært stjålet, ifølge russiske medier.

Minibussen har fungert som transport for personer som krysser grensen mellom Norge og Russland.

Utenriksdepartementet opplyser til NRK at ingen nordmenn var involvert i trafikkulykken.

Rettelogg: Opprinnelig skrev NTB at bussen var på vei til Norge, men dette ble rettet 12.51 etter at også iFinnmark rettet til at bussen var på vei fra Norge.