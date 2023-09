Tre menn tiltalt for millionsvindel – ringte folk og utga seg for å være fra banken

Tre menn tiltalt for millionsvindel – ringte folk og utga seg for å være fra banken

NTB

Tre menn i 20-årene må møte i Oslo tingrett mandag tiltalt for grovt bedrageri. Til sammen skal de ha svindlet privatpersoner for over tre millioner kroner.