Fire menn pågrepet etter kontroll av bil i Oslo – politiet måtte bruke pepperspray

NTB

Politiet har pågrepet fire menn i 20-årene etter det som startet som en kontroll av et kjøretøy på Grønland i Oslo.

Under kontrollen kom det også andre personer til stedet.

– Dette utartet til trusler og vold mot politiet, opplyser Oslo politidistrikt.

Videre skriver de at atferden til to av de pågrepne mennene var såpass truende at politiet var nødt til å bruke pepperspray for å ta kontroll på en trygg måte.

Operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæther opplyser til NTB at hendelsen oppsto rundt klokken 5.45.

– Bilen ble kontrollert da det var mistanke om bruk av lystgass hos sjåføren. Totalt skal det ha vært rundt seks-sju personer som var på stedet.

En av politibetjentene ble sparket i magen, men framstår som fysisk uskadd.