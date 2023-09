Mann i 60-årene omkom i MC-ulykke i Ullensvang

NTB

En mann i 60-årene er død etter at han lørdag kveld var involvert i en MC-ulykke i Ullensvang lørdag kveld.

De pårørende er varslet om dødsfallet.

Det var klokken 21 lørdag kveld at politiet fikk melding om en trafikkulykke like sør for Røldalstunnelen.

Lege på stedet bekreftet dødsfallet, og E134 ble stengt som følge av hendelsen.

– Ulykkesgruppen ankom stedet ved midnatt og er godt i gang med sine undersøkelser, skriver operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt i en pressemelding klokken 2.40 natt til søndag.

Veien ble stengt som følge av ulykken, men rett etter klokken 4 søndag morgen melder Vegtrafikksentralen vest at veien er åpnet igjen for fri ferdsel.