Mellom 150 og 200 ungdommer samlet seg i Trondheim – flere mindreårige overstadig beruset

NTB

Mellom 150 og 200 ungdommer samlet seg natt til søndag i Trondheim til det som ser ut til å ha vært en markering for starten på neste års russetid.

– Flere av disse er overstadig beruset, skriver politiet i Trøndelag på X / Twitter.

Politiet oppfordret samtidig foreldrene til å hente barna sine.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende sier til NTB at det er snakk om neste års russ som har hatt et arrangement for å markere starten på det siste skoleåret.

– Det er mange av dem som ikke er gamle nok til å drikke alkohol, samt mange som har fått for mye alkohol i kroppen, sier hun.

Patruljene på stedet har ikke meldt om at noen personer som har trengt hjelp fra helsevesenet.

– De har fått hjelp fra venner til å komme seg hjem. Nå har de ansvarlige fått 48 timer på seg til å rydde opp og arrangementet er avsluttet, sier Brende.