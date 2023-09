Forskning: Yrker med høyt fysisk aktivitetsnivå øker risikoen for demens

Et nytt forskningsprosjekt viser at personer som er aktive i yrker med høyt fysisk aktivitetsnivå har større risiko for demens. Foto: Frank May / NTB

NTB

Et nytt forskningsprosjekt viser at personer som jobber i yrker med høyt fysisk aktivitetsnivå har økt risiko for å få demens etter fylte 70 år.