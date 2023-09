Tre personer døde i trafikkulykke i Kinn sent fredag – satt i bil som tok fyr etter kollisjon

Tre personer er døde etter at to biler kolliderte i Florø sentrum i Kinn kommune fredag kveld. En av bilene tok umiddelbart fyr etter sammenstøtet.

NTB

Tre personer er døde etter at to biler kolliderte i Florø sentrum i Kinn kommune sent fredag. De satt i en bil som tok fyr etter kollisjonen.

De pårørende er varslet, sier politioverbetjent Wenke Hope til NTB.

Politiet fikk melding klokka 22.45. Ulykken skjedde i Florø sentrum, like øst for Gaddevågen bro.

– Det er snakk om en møteulykke hvor det ene kjøretøyet tok fyr umiddelbart etter sammenstøtet, opplyser Hope.

– Én av de omkomne er i slutten av tenårene. Det to andre er i begynnelsen av 20-årene.

Videre sier hun at politiet vil jobbe med avhør i løpet av dagen. Etterforskningsarbeid pågår, og det er fremdeles ikke klarlagt for politiet.

Politiet ber vitner til hendelsen om å kontakte politiet på deres tipstelefon.

Fra hver sin kommune

Dagbladet skriver at de tre omkomne hører hjemme i tre forskjellige kommuner. Bare én av dem er bosatt i Florø.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar bekrefter overfor Bergens Tidende at én av de omkomne er registrert i Bergen.

– Dette er en grufull ulykke. Vår dypeste medfølelse går til pårørende og nære, skriver byrådsleder Rune Bakervik i Bergen i en SMS til avisen.

Han bekrefter at det psykososiale teamet i Bergen kommune er koblet på. Ifølge BT er den siste personen også fra en annen kommune i Vestland fylke.

Lokalsamfunnet preges

– Først og fremst vil jeg si at vi er veldig sterkt preget av denne ulykken. Mange er berørt. For oss nå handler det om å ta vare på de pårørende. Kriseteam er involvert, og vi koordinerer arbeidet med de andre kommunene, sier ordfører Ola Teigen i Kinn kommune til VG.

Han sier at de omkomne er fra flere kommuner.

– Kommunen ble tidlig varslet om hendelsen, og vi fikk vite at to biler var involvert, og at tre personer var omkommet. Vi er veldig sterkt preget av ulykken, sier kommunedirektør Øyvind Bang-Olsen i Kinn kommune til NTB.

Like etter at hendelsen hadde funnet sted, åpnet kommunen samfunnshuset slik at personer kunne møtes.

– Det er viktig for oss å forstå hva ungdommene har behov for at vi skal gripe fatt i nå.

– Hendelsen er veldig krevende. Kommunens oppgave er nå å ta vare på de pårørende, sier Bang-Olsen.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er også varslet om hendelsen.

Bilen utbrent

Bilen som sto i fyr, ble utbrent. I den utbrente bilen var det tre personer, hvor alle tre er bekreftet omkommet, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var to personer i den andre bilen. De ble fraktet til sykehus med det som fremsto som lettere skader.

– Det pågår etterforskning av hendelsen, og hendelsesforløpet er ikke fullt ut klart for politiet på dette tidspunktet, sier politiadvokat Ole Vallestad Emmerhoff i Vest politidistrikt.

Politiet opplyser at skadestedet forblir stengt i en lengre periode utover lørdagen. Politiet driver nå teknisk etterforskningsarbeid på stedet.