Politiet: Festningen Restaurant brant trolig på grunn dårlig vedlikehold

Det ble store skader på det verneverdige bygget Festningen Restaurant lå i. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Det var trolig fett i et avtrekk over grillen – og dårlig vedlikehold – som førte til at Festningen Restaurant i Oslo ble totalskadd i en brann i vinter.