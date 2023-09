Kommentator: Ektemannens aksjehandel kan felle Erna Solberg

NTB

Aksjehandlingen til Sindre Finnes kan ende opp med å felle Høyre-leder Erna Solberg og endre det politiske Norge, mener VG-redaktør Hanne Skartveit.

Solberg fortalte gråtkvalt på en pressekonferanse fredag at ektemannens aksjehandel har vært betydelig mer omfattende enn hun var klar over. Hun sa at han hadde holdt det skjult for henne.

Da Solberg var statsminister utførte Finnes mer enn 3600 aksjehandler. Solberg har vært inhabil i saker på grunn av det, uten å vite det, sa hun på pressekonferansen.

– Ektemannens aksjehandel kan felle Erna Solberg. Og dermed endre hele det politiske Norge, skriver VGs politiske redaktør Hanne Skartveit i en kommentar.

– Angår oss alle

Hun skriver at Solberg er blitt sviktet av ektemannen, men at de politiske konsekvensene angår oss alle.

– Norge har i åtte år hatt en statsminister som har vært inhabil i viktige saker. Omfanget kan vokse også i dagene og ukene framover, skriver Skartveit.

Hun viser til at Økokrim skal se på om det er grunnlag for å etterforske saken.

– Det er vanskelig å se hvordan Erna Solberg kan overleve dette politisk, skriver Skartveit.

VG-redaktøren mener en Solberg-sorti også kan bane vei for et generasjonsskifte i Arbeiderpartiet.

– Uforståelig

Aftenpostens kommentator Therese Sollien stiller også spørsmål ved Solbergs framtid. Spørsmålet er om landet kan ha en statsminister med en ektemann som bevisst lurer henne, skriver Sollien.

– Jeg forstår lite av hva de har holdt på med, disse som ikke skjønner at reglene som gjelder for en utenriksminister eller statsminister, langt på vei også må gjelde for ektefeller, skriver hun.

Hun trekker sammenligner med saken om ektemannen til Anniken Huitfeldt, Ola Flem, som også handlet aksjer i skjul mens kona var statsråd. Sollien påpeker at Finnes har fått tydelig beskjed om hva som var kravene.

– Han ser ut til å ha visst godt hva som står der, altså at han ikke kunne sitte og spekulere i enkeltaksjer. For når han gjorde det, så ble ektefellen Solberg like inhabil som ham. Og så gjorde han det likevel, skriver Sollien.

– Må være kompromissløse

Kommentator Anne Rokkan i Dagens Næringsliv skriver at selv om det er smertefullt å bli sveket av sin partner, kan ikke habilitetsbrudd håndteres med utgangspunkt i empati.

– Sviket er utspekulert, og det må være enormt sårende for Solberg. Alvoret strekker seg imidlertid langt ut over de konsekvensene dette måtte få på kammerset. For Solberg har vært dundrende inhabil, muligens ved flere anledninger, skriver Rokkan.

Rokkan skriver at presedensen med å skyve ektefeller foran seg er livsfarlig.

– Tilliten til politikere kommer ikke gratis. Da må vi tørre å være kompromissløse når det trengs, skriver DN-kommentatoren.

– Gavepakke til Ap

Politisk redaktør Eirin Eikefjord i Bergens Tidende slår på førstesiden til papirutgaven fast at Solberg måtte ha gått av hvis hun var statsminister.

Hun skriver at saken er en gavepakke til Arbeiderpartiet, som har hatt egne skandaler å håndtere.

– Erna var stjerna. Nå sliter hun, konkluderer Eikefjord.

Høyre har så langt slått ring rundt Erna Solberg som partileder. I opposisjonen er flere kritiske, og Frp er blant partiene som har sagt det er naturlig at Økokrim etterforsker saken.