Kraftig rekkehusbrann i Lillestrøm – fem fikk helsehjelp

NTB

Det brant kraftig i en rekkehusbebyggelse i Lillestrøm fredag kveld. Minst tre boliger er ubeboelige, og fem personer har fått helsehjelp.

Politiet opplyste først om brannen klokka 22.45. Litt over en time seinere varslet politiet at brannen er under kontroll.

– Vi har fått bekreftet fra brannvesenet at det ikke er noen savnede. Det er beboere som er i sjokk, men det er ikke meldt om fysiske skader så langt, sa operasjonsleder Terje Marstad i Øst-politiet til NTB i 23.15-tida.

Ifølge politiet har fem personer fått helsehjelp. To av dem er kjørt til legevakt for sjekk etter at de har pustet inn røyk.

– Det er kontroll på brannen, som var dramatisk en periode, opplyser politiet.

Brannen herjet med tre boenheter. De er ubeboelige for natten, opplyser politiet. I tillegg er det røykskade i ytterligere to enheter. Politiet opplyser at legevakta og kommunen skal hjelpe evakuerte med å få tak over hodet i natt.

Det var stor spredningsfare i rekkehusbebyggelsen, og brannvesenet jobbet intenst på stedet for å få brannen under kontroll.

Politiet opplyser at de trolig ikke kommer i gang med åstedsundersøkelser før over helga siden de må vente til det blir kaldt nok på branntomta.