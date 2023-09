Viggo Kristiansens nye liv

Dette ble starten på friheten for Viggo Kristiansen. Her blir han hentet av faren Svein i Ila fengsel sommeren 2021.

Broren til Viggo Kristiansen åpner opp.

I et intervju med Dagbladet forteller Viggo Kristiansens bror Trond om hvordan livet til Viggo er etter å ha kommet ut av Ila fengsel.

– Han er glad i å holde på med ting: Hjelpe pappa, vaske bilen. Men det er nok godt for ham å bare slappe av også. Kjenne på at det ikke må skje noe hele tida. Bare ha fri, sier Trond til Dagbladet.



Kjæreste

Far til Viggo Kristiansen Svein Kristiansen (t.v.) og Trond Kristiansen i retten da Viggo Kristiansen ble renvasket. Les mer Lukk

Han sier at broren har det fint, at han har tatt lappen og kikker på leiligheter.

Det har vært relativt stille fra Kristiansen-leiren etter at han slapp ut av Ila fengsel for over to år siden. Trond sier familien har forsøkt å gå under radaren.

Broren avslører også at Viggo Kristiansen har fått seg kjæreste.

– Når jeg snakker med dere, stoler han nok på at jeg ikke sier noe som ikke skal sies. Men det er vel ikke en stor hemmelighet at han har fått seg kjæreste, sier Trond Kristiansen til Dagbladet.

Ny rettssak

Den 15. desember i fjor ble Viggo Kristiansen frikjent for drap og voldtekt i Baneheia i mai 2000. Han satt over 20 år i fengsel før han ble løslatt i 1. juni 2021 etter at saken var blitt avgjort gjenopptatt.

I sommer besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at straffesaken mot Jan Helge Andersen for det uoppklarte drapet på Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia blir gjenopptatt.

Tidligere i september ble det kjent rettssaken mot Baneheia-dømte Jan Helge Andersen er berammet. Saken starter 15. april 2024.

Andersen ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Lena Sløgedal Paulsen (10) 19. mai 2000. Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen.

Andersen har tidligere forklart at Kristiansen var initiativtaker til voldtektene og drapene.