Verdinytts Facebook-side var nede i tre timer – frykter boikottkampanje

NTB

Fredag ettermiddag ble Facebook-sidene til den kristne nettavisen Verdinytt stengt i tre timer.

Facebook-siden ble stengt rundt klokken 13, skriver nettavisen selv.

«Dette skyldes at Verdinytt bryter standardene våre», skal det ha stått.

– Trolig har Facebooks algoritmer feiloppfattet et eller annet vi har postet, eller så kan vi ha vært utsatt for klager fra aksjonister. Uansett er det svært betenkelig at Facebook og eierselskapet Meta er seg så lite bevisst sitt ansvar for å ivareta ytringsfriheten, at de ikke engang sender et forvarsel eller forklarer hva saken gjelder før de stenger siden til et redaktørstyrt medium, sier redaktør Tor-Bjørn Nordgaard.

Han understreker at de er en uavhengig avis og stiller seg uforstående til hva Facebook mener de har gjort galt.

Rundt klokken 16 fungerte Facebook-siden som normalt igjen.

Verdinytt har ikke fått noen forklaring fra Meta, eierselskapet til Facebook, om hvorfor Facebook-siden ble stengt og ikke var tilgjengelig.