Nordfjord trekker en rekke kjøttprodukter grunnet mistanke om E. coli

NTB

Nordfjord trekker flere produkter fra markedet grunnet E. coli-mistanke. Ifølge Mattilsynet pågår det største utbruddet av bakterien siden 2006.

Det skriver produsenten selv i en pressemelding.

Forrige uke ble et parti med hamburgere trukket fra markedet etter at det var påvist E. coli i partiet. Deler av råstoffet som er brukt i dette produktet er også brukt i flere andre produkter.

– Med utgangspunkt i et føre var prinsipp tilbakekaller vi nå også alle andre produkter som kan inneholde deler av dette råstoffet. Alle forbrukere som har produkter med disse best før datoene hjemme i fryseren, bes om å kaste dem, skriver Nordfjord.

Ønsker man refusjon kan man gå tilbake til butikken hvor det er kjøpt.

Påvist hos 17 personer

Mattilsynet skriver i pressemelding at det til nå har blitt påvist smitte hos 17 personer med bakterien E.coli O26. Dette er et av de største utbruddet av sitt slag i Norge siden 2006.

– Mattilsynet fortsetter med ytterligere sporing. Det kan ikke utelukkes at andre produkter også vil bli trukket tilbake, sier seniorrådgiver Catherine Signe Svindland.

Hun forteller videre at de alltid anbefaler at hamburgere skal gjennomstekes for at de skal være trygge.

Kan føre til akutt nyresvikt

Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at det er styrket mistanke til hamburger som årsak til det pågående nasjonale utbruddet av mage-tarm-bakterien EHEC.

De understreker også at frysing ikke tar knekken på bakterien og ber alle gjennomsteke hamburgere, kjøttdeig, kjøttkaker og andre deigprodukter, uavhengig av om de har vært fryst eller ikke.

– Det er også viktig å passe på god kjøkkenhygiene både når du håndterer ferske og frosne kjøttprodukter og vask deg godt på hendene etter håndtering. Dette kan forebygge EHEC-infeksjon og andre bakterier som kan gi sykdom fra mat, sier overlege Silje Lavoll.

EHEC-bakterier kan gi ulik sykdomsutvikling og alvorlighetsgrad. Det kan variere fra ingen symptomer eller ukomplisert diaré til alvorlige tilfeller av blodig diaré. I enkelte tilfeller kan EHEC-infeksjon gi den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk syndrom (HUS) som kan føre til akutt nyresvikt.

De berørte produktene er:

*Hamburger Classic 800g frys, med best før dato: 08.03.2024, 09.03.2024, 29.03.2024,30.03.2024, 01.04.2024

*Prima Hamburger rå 1kg frys, med best før dato: 21.01.2024, 25.03.2024, 30.03.2024, 31.03.2024, 06.04.2024

*Hamburger Trippel Cheese 800g frys, med best før dato: 26.03.2024

*Hamburger m/bacon 800g frys, med best før dato: 22.01.2024, 05.02.2024

*Kjøttdeig 400g Nordfjord, med siste forbruksdag: 21.07.2023

*Karbonadedeig 400g Nordfjord, med siste forbruksdag: 25.03.2023, 26.03.2023, 28.03.2023, 23.07.2023

*Kjøttkakedeig 400g Nordfjord, med siste forbruksdag: 15.05.2023

*Big Beef Burger Thick and Juicy, med siste forbruksdag: 20.07.2023, 22.07.2023

*Juicy Burger Cheddar og Jalapeno, med siste forbruksdag: 14.05.2023, 15.07.2023