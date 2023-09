Nok en rekorddag for Oslo Børs – endte uka over 1300 poeng

NTB

Oslo Børs går opp ytterligere 0,29 prosent fredag. Ved stengetid er hovedindeksen på rekordhøye 1300,98 poeng.

Det er første gang Oslo Børs er over 1300 poeng. Til tross for ny rekord for børsen, så har det stort sett vært røde tall for flere av tungvekterne.

Blant de mest omsatte aksjene er det bare DNB og Aker BP som har steget. Førstnevnte er opp 0,50 prosent, mens sistnevnte steg med 0,10 prosent.

Equinor, Yara og PGS er alle ned henholdsvis 0,28 prosent, 2,36 prosent og 1,90 prosent,