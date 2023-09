Strømpris-gapet fortsetter – minuspriser i Oslo og Bergen lørdag

NTB

Lørdag er det igjen duket for gratis strøm i Oslo og Bergen, mens strømkunder i Stavanger og Kristiansand må ut med 75 øre per kWh

Snittprisen på Østlandet og den midtre delen av Vestlandet vil ligge på minus 2,9 øre per kWh lørdag.

Det store prisgapet mellom Sør-Vest-Norge og resten av landet har vedvart i flere uker.

For hele august var snittprisen på 73 øre per kWh i prisområde NO2 (Sørvest), mens snittet lå på rundt 20 øre i resten av landet.

– Negativt for konkurransen

Flere politikere og næringslivsfolk i Sør-Norge har reagert på det store prisgapet.

– Det er kjekt for de i Oslo. Så er det heldigvis strømstøtte for husholdningene, men dette slår veldig negativt ut for konkurransesituasjonen for produksjonsbedrifter her i dette området. Sånn kan vi ikke ha det, sa avtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i Stavanger til NTB i forrige uke.

Strømstøtten for privathusholdninger slår inn når prisene går over 70 øre/kWh på en time. Staten dekker da 90 prosent av strømprisen over dette.

Utenlandskabler

Nordtun, som også har ledet Arbeiderpartiets energiutvalg, har bedt regjeringen ta grep.

– Vi må øke kapasiteten i nettet, jobbe med å eventuelt forbedre strømstøtten – og gjøre fastprisene for bedriftene enda mer attraktive, sier hun.

– Så er det en del av oss som skulle sett at de kablene til Storbritannia og Tyskland aldri ble bygget. Det må jobbes videre med å regulere/begrense eksport og redusere prissmitten, la hun til.

Norge har totalt 17 utenlandsforbindelser for strøm hvorav sju av dem sjøkabler, som alle ligger på Sørlandet. Også ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand pekte på at noe må gjøres med de omdiskuterte utenlandskablene.

– På lengre sikt handler det om å fjerne flaskehalsene ut og inn av NO2 og å se på mulige tiltak knyttet direkte til utenlandskablene, sa Skisland.