NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, fredag 15. september

50 år siden Carl Gustaf tok over tronen i Sverige

Kong Carl 16. Gustaf ble konge 15. september 1973. I forbindelse med jubileet har det norske kongeparet reist til Stockholm for å delta i feiringen.

Oppdatering om situasjonen for Dovrebanen

Bane Nor har varslet en oppdatering om situasjonen etter at flommen etter ekstremværet Hans ødela jernbanebrua Randklev bru ved Ringebu.

Lukasjenko besøker Putin

Russlands president Vladimir Putin tar imot Belarus' president Aleksandr Lukasjenko i Moskva.

Ifølge det belarusiske statlige nyhetsbyrået Belta står diskusjoner om internasjonale og regionale anliggender på agendaen

Memorial-leder for retten i Moskva

Den russiske menneskerettighetsforkjemperen Oleg Orlov, en av lederne for den nå forbudte menneskerettighetsorganisasjonen Memorial som delte Nobels fredspris med to andre vinnere i 2022, må møte i retten. Han er anklaget for å vanæret den russiske hæren.

Natos forsvarssjefer møtes i Oslo

Forsvarssjefene i Nato møtes denne helgen for den årlige konferansen i militærkomiteen, Military Committee Conference (MCC). Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er vert.

Nytt avhør av spionsiktet student

Den utenlandske studenten som er siktet for spionasje i Norge, skal etter planen avhøres på nytt fredag. Mannen forsvares av advokat Aase Karine Sigmond.

Eliteserien i ishockey starter

Det er klart for de første kampene i den norske eliteserien i ishockey fredag. Regjerende seriemester og norgesmester Stavanger Oilers tar imot Ringerike Panthers i DNB Arena, mens Vålerenga tar imot Frisk Asker til derby på Jordal Amfi.