Forsker foreslår flere nye utenlandskabler

NTB

Sintef-forsker Atle Harby mener både Norge og Europa kan tjene på å bygge ut kraftkabelnettverket betydelig. Han foreslår ni nye utenlandskabler.

Teknisk Ukeblad skriver at Sintef-forskere har regnet på konsekvensen av å installere nye kabler med kapasitet på 12,6 GW mellom Norge og flere europeiske land, samt doble kapasiteten til Sverige. Det tilsvarer ni utenlandskabler.

Forskerne har da lagt inn mer effekt i norske kraftverk. De mener alle kommer til å tjene på et bedre kabelnettverk. Prisene i Norge kommer fortsatt til å være lavere enn de i Europa tross kabelutbygging, mener Harby.

Samtidig kan ren norsk kraft dekke behov i Europa, mens norske magasiner kan bidra til lagring av overskuddskraft når det er mye vind og sol i Europa.

Harby sier forskerne har lagt inn i sine anslag at norsk kraftproduksjon bygges ut i tråd med planer og mål.

– Noe som gir en overskuddssituasjon, det er vi som har strøm, og det er vi som har magasinene, sier Harby.

Han viser til at Norge har en stor og uutnyttet ressurs i havvind, men at det er behov for infrastruktur for å transportere kraften og utveksle kraft mellom regioner.

– Jeg håper at også norske politikerne etter hvert vil se at et framtidig utslippsfritt europeisk kraftsystem med et nordsjønett med mange nye kabler også er i Norges interesse, sier han.