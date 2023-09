MDG vil sondere med Høyre og Venstre om byrådssamarbeid i Oslo – Høyre sier nei

NTB

MDG bytter side og vil gå i sonderinger med Høyre og Venstre om et mulig byrådssamarbeid i Oslo. Høyre har takket nei til samtalene.

MDG hadde torsdag kveld møte i representantskapet om hvordan de skal forholde seg til den politiske situasjonen etter mandagens valg, skriver VG.

– Det er støtte til at vi innleder samtaler med Venstre og Høyre, sier MDG-politiker Sirin Stav til avisa.

NRK og Avisa Oslo melder det samme. MDG har de fire siste årene sittet i byrådet med Arbeiderpartiet og SV.

Har falt i oppslutning

MDG, Høyre og Venstre har til sammen flertall i bystyret med 32 mandater, skriver TV 2.

Tidligere har leder av MDG Oslo, Sigrid Heiberg, sagt at de ikke utelukker å gå inn i byråd med Høyre. Partiet har falt i oppslutning i Oslo i likhet med mange andre steder i landet, og det er ikke lenger flertall for de rødgrønne i hovedstaden. Et byråd bestående av Høyre, Venstre og MDG vil imidlertid ha flertall – hvilket også er et alternativ Venstre har snakket varmt om, skriver Aftenposten.

– Unaturlig

Høyre har imidlertid avvist å samarbeide med MDG i hovedstaden.

– Det er helt unaturlig for Høyre å innlede samtaler med MDG, sa Høyres Eirik Lae Solberg til Vårt Oslo onsdag.

Til Avisa Oslo sier Stav at hun har hatt samtaler med Lae Solberg og Venstres Hallstein Bjercke.

– Vi har selv invitert oss, så dere må snakke med dem selv om hva de har uttalt, sier MDG-politikeren.

Noen samtaler ser det derimot ikke ut til å bli.

– Hei Sirin, takk for praten og hyggelig tilbud. Høyre gikk til valg på et samarbeid med Venstre, KrF og Frp. Vi lovte at et borgerlig flertall skulle gi et borgerlig byråd. Vi ønsker derfor å snakke med de tre partiene om dannelsen av et nytt byråd. Vi takker høflig nei til tilbudet om samtaler. Hilsen Eirik.

Det var svaret Lae Solberg ga MDG på spørsmål om en samtale, ifølge Avisa Oslo.