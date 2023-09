Ny rekordnotering på Oslo Børs

NTB

Oslo Børs nådde en ny toppnotering torsdag. Hovedindeksen endte handelsdagen opp 1,86 prosent til 1297,20 poeng.

– Det er alltid morsomt når sånt skjer, men det er ikke unikt, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til E24.

Normalt venter man litt verdiøkning hvert år på Oslo Børs, forklarer Næss. Derfor skal man relativt ofte nå «all time high», uten at det betyr en vill fest i markedet.

Et fat nordsjøolje kostet torsdag ettermiddag rundt 93,4 dollar fatet, noe som tilsvarer en økning på 1,44 prosent. Dette er naturligvis en driver for en energitung børs som Oslo Børs, skriver avisa.

Forrige bestenotering

Forrige bestenotering ved stengetid var på 1287,39 poeng 31. mai i fjor.

Blant de mest omsatte aksjene finner man Equinor, DNB og Aker BP. Aksjene i selskapene endte opp henholdsvis 2,56 prosent, 1,96 prosent og 2,47 prosent.

Samtidig endte Norwegian ned 2,02 prosent, mens Schibsted på sin side endte ned 0,43 prosent.

Mener det er mer å hente

Sjefstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken mener det kan være enda litt mer avkastning å hente på Oslo Børs.

– Vi tror ikke dette er toppen for Oslo Børs på kort sikt, men at det kan være mer å gå på, sier sjefstrategen til Dagens Næringsliv. Samtidig påpeker Grangård at det er usikkerhet på alle «bauger og kanter».

Blant de europeiske børsene steg Dax 30 i Frankfurt med 0,55 prosent. CAC 40-indeksen steg på sin side med 0,94 prosent torsdag. I London steg FTSE 100-indeksen med 1,80 prosent.