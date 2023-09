Færre enn én av ti stemte i kirkevalget

Stadig færre personer stemmer ved kirkevalget selv om Den norske kirke har tatt grep for å gjøre det enklere. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

NTB

Totalt 272.603 personer stemte i årets kirkevalg. Det er en oppslutning på 8,99 prosent.

Oppslutningen er en nedgang fra forrige valg i 2019 da oppslutningen var på 12,6 prosent, skriver Den norske kirke i en pressemelding.

Nedgangen kommer til tross for at det for første gang var mulig å forhåndsstemme digitalt. Én av tre som stemte ved årets kirkevalg, stemte digitalt.

Det var flest som stemte i sognerådsvalget (8,4 prosent), og litt færre som stemte i valget av bispedømmeråd/Kirkemøtet (6,5 prosent).

Oppslutningen var størst i Nord-Hålogaland bispedømme med 11,5 prosent og minst i Oslo bispedømme der den var 6,3 prosent.