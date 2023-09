Riksantikvaren freder Isfjord radio

NTB

Isfjord radio på Svalbard fikk torsdag status som fredet kulturminne.

– Isfjord radio er et kulturminne som viser hvor viktig kommunikasjonsteknologi har vært til alle tider, særlig i områder der avstandene til omverdenen er så store, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding fra Riksantikvaren.

Isfjord radio ble opprettet helt tilbake på 1930-tallet og var i bemannet drift helt til 1999. I dag er det turistvirksomhet på stasjonen.

– Det er også historisk at Riksantikvaren for første gong åpner for klimatiltak i selve forskriften til et fredet kulturminne. Eieren av Isfjord radio fikk tillatelse til å opprette solcelleanlegg mens fredningssaken var under arbeid. Det er symboltungt med et slikt tiltak på Svalbard, sier riksantikvar Hanna Geiran.