Nakstad anslår at halvparten av befolkningen blir coronasmittet gjennom vinterhalvåret

NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det er sannsynlig at halve den norske befolkningen blir smittet av covid-19 gjennom vinterhalvåret

– Når vi ser på tall for sykemeldinger, innleggelser og virusovervåking denne høsten, lå vi på et ganske normalt nivå av luftveisinfeksjoner for august. Men nå ser det ut til å stige en del, sier han til Dagbladet.

Når temperaturene faller og flere er samlet inne, blir også flere smittet av virus som covid-19 og influensa. Det har vært mantraet – særlig de siste tre årene.

Dobling i Danmark

I Danmark har antall coronasmittede tredoblet seg den siste måneden, sier pandemiforskeren Viggo Andersen til Jyllands-Posten. Han varsler at smittetilfellene vil stige ytterligere.

Nakstad tror ikke smitteøkningen går like raskt her til lands. Det skyldes at den nye varianten, BA 2.86, ennå ikke har spredt seg mye i Norge, forklarer han.

– Jeg tror ikke halve befolkningen rekker å bli smittet før jul, men at mer enn halvparten blir smittet gjennom vinterhalvåret, er ganske sannsynlig, sier Nakstad.

Dersom den nye varianten får fotfeste, kan dette gå raskere, legger han til.

Stabilt lavt foreløpig

Foreløpig er coronaepidemien i Norge inne i en stabil fase, viser Folkehelseinstituttets oppdatering av status for covid-19 og andre luftveisinfeksjoner i befolkningen.

Det har vært en økning i luftveisinfeksjoner de siste ukene, men den siste uken har FHI sett en utflating. Tallet på nye innleggelser som følge av coronasmitte er på et relativt lavt nivå. For influensa og RS-virusinfeksjon har også nivået vært stabilt lavt.

FHI advarer imidlertid også om at sykehusene må være forberdt på at disse tallene kan øke utover høsten. Instituttet anbefaler også alle som er 65 år og eldre, samt yngre som tilhører en risikogruppe, å ta en ny vaksinedose mot corona og mot influensa.