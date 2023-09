Rundt 50 fornærmede i overgrepssak i Stjørdal

NTB

Elleve jenter har status som fornærmet i en overgrepssak mot en mann i 40-årene i Stjørdal, men aktor forventer flere fornærmede og utvidet siktelse.

Aktor Thomas Berg sier at det hovedsakelig dreier seg om barn. Det kommer fram i en kjennelse fra Trøndelag tingrett denne uken.

Trønder-Avisa skriver at Berg sier det dreier seg om rundt 50 fornærmede. Han har tidligere sagt at de fleste barna er hjemmehørende i Trøndelag.

Flere siktelser

Trøndelag politidistrikt opplyser at det foreløpig er elleve fornærmede i saken. Mannen er siktet for fem tilfeller av voldtekt mot barn under 14 år, tre tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og to andre voldtekter, skriver politiet i en pressemelding.

I tillegg er mannen siktet for nedlasting av overgrepsmateriale og brudd på narkotikaloven. Politiet har beslaglagt 230 databærere, som for eksempel kan være minnekort, harddisker og smarttelefoner, ifølge Trønder-Avisa.

– Politiet etterforsker straffbare forhold vi mener har skjedd fra langt tilbake i tid, fram til februar i år. Hovedsakelig har den siktede kommet i kontakt med de fornærmede i saken via digitale plattformer og sosiale medier, sier påtaleansvarlig i saken, Thomas Berg.

Hadde to jenter på besøk

Mannen ble pågrepet i februar i år. Da politiet kom til boligen, hadde han to mindreårige jenter på besøk, opplyser politiet.

Mannen har vært varetektsfengslet siden, og omfanget av saken har økt i løpet av den tiden. Han skal varetektsfengsles i fire nye uker.

Det gjenstår flere avhør, gjennomgang av beslag og andre bevis før etterforskningen er ferdig, opplyser politiet. Mannen har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.