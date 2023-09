Atle Antonsen: – Det er som om ingenting har hendt

I fjor ble det kjent at Atle Antonsen trakk seg fra sin programlederrolle i «Kongen befaler». Nå er han tilbake i tronen.

Torsdag er kongen i «Kongen befaler», Atle Antonsen (54), tilbake etter ett års karantene.

Det var i november i fjor Antonsen ble anmeldt for rasisme og hensynsløs adferd av forfatter og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali.

Fire dager etter anmeldelsen ble kjent for offentligheten, valgte Antonsen å trekke seg fra sin programlederrolle i det populære humorprogrammet «Kongen befaler».

Bård Ylvisåker tok over programlederrollen, men etter en sesong ble det klart at Antonsen returnerer til kongestolen.

– Nå er vi tilbake

I forkant av sesongdebuten har Atle Antonsen og hans makker i TV-programmet, Olli Wermskog (38), tatt en prat med TV 2.

– Det er som om ingenting har hendt. Jeg tror ikke du kommer til å tenke at jeg er en annen fyr. Jeg tror du (Olli Wermskog, journ.anm.) prøvde å røre litt på det med en annen konge, men nå er vi tilbake på plass, sier Antonsen til TV 2.

Wermskog forteller at han syns gjenforeningen har vært «fin» og at «det ikke er noen forskjell».

Da Discovery bekreftet at Antonsen kom til å ta tilbake tronen, uttalte kommunikasjonsdirektør i Warner Bros- Discovery, Hanne McBride, at det skal være rom for tilgivelse.

– På generelt grunnlag er vi ikke tilhengere av å kansellere innhold. Vi er heller ikke tilhengere av å kansellere personer fra TV-skjermen og offentligheten. Det skal være rom for tilgivelse av folk som har begått feil og bedt om unnskyldning, sa McBride til VG.

Dette er gjengen som skal konkurrere i den nyeste sesongen av «Kongen befaler».

Imponert

Deltakerne som vil dukke opp på TV-skjermen i den rykende ferske sesongen består av Marte Stokstad, Christian Skolmen, Tete Lidbom, Stian Blipp og Tuva Billing.

I hvert program får deltakerne servert ulike oppgaver som skal løses på mest mulig kreativt og effektivt vis.

Antonsen og Wermskog har latt seg imponere av den nye gjengen, og etter å ha spilt inn de to første episodene kan programlederne avsløre at de er storfornøyde med innsatsen.

– Jeg har en følelse av at dette kanskje er de to beste startprogrammene vi har hatt, sier Antonsen til TV 2.