Vedum: Valgkampen hadde vært lettere uten Melkøya-saken

NTB

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum innrømmer at timingen for Melkøya-vedtaket kan ha påvirket regjeringspartiene i valget.

Regjeringen kom med den omstridte avgjørelsen om elektrifisering av Melkøya før valget. Sp gikk tilbake 6,2 prosentpoeng nasjonalt og stupte fra 18,8 til 5,3 i Finnmark.

Vedum innrømmer nå overfor TV 2 at timingen for Melkøya-vedtaket var dårlig for partiet med tanke på valget. Han sier at for valget sin del, hadde det vært en fordel om avgjørelsen kom etter valget.

– Det ser jo alle, at det ville ha vært en lettere valgkamp. Det har vært en hard runde. Det har vært en belastning, og spesielt noen lokale steder så har det hatt en kostnad, sier finansministeren.

Han mener temperaturen i valgkampen bidro til at det ble et vrengt bilde av vedtaket.

– Vi fikk bare fram én side, og det ble et litt sånn vrengt bilde, i stedet for at helheten og premissene i vedtaket kom fram. Det har nok litt å gjøre med at det kom midt i en valgkamp, sier Vedum.