Abid Rajas kone: «Behandlet meg grovt urettferdig»

Kona til Abid Raja åpner opp om ekteskapet i ny bok.

Onsdag ble boken «Min skam» av Nadia Ansar (43) lansert. Hun har vært gift med Venstre-politiker Abid Raja (47) siden 2001.

Forlaget Cappelen Damm beskriver boken som «en historie om forventninger og løsrivelse».

Målet til Ansar med boken er ifølge forlaget å «bruke sin personlige og faglige stemme til å fortelle historien om den flinke minoritetsjentas kamp for å få lov til å være seg selv».

«Nesten umulig»

I boken skriver Ansar blant annet om ekteskapet med Abid Raja, som tilsynelatende ikke alltid har vært en dans på roser.

Før bryllupet prøvde Raja å «bearbeide» Ansar slik at hun kunne være «mer spiselig» for familien hans, skriver Ansar. Ifølge forfatteren påvirket kravene og forventningene familien stilte til kvinners ærbarhet mannen sterkt.

«Det skulle etter hvert bli nesten umulig for meg å se forskjellen mellom hva det var hans familie krevde av meg, og hva som var Abids egne meninger. I et overraskende og subtilt taktskifte forklarte han nøye hva han nå forventet av meg, og hva han mente om feminisme, meningene mine, alle spørsmålene mine, klærne og utseendet mitt», skriver Ansar.

«Villig til å gjøre hva som helst»

På et tidspunkt bestemmer hun seg for å forlate Raja, kommer det frem i boken.

«Han innså at han hadde behandlet meg grovt urettferdig. At han hadde hatt urimelige krav og forventninger til meg. «Jeg er villig til å gjøre hva som helst», sa han, «hvis du bare kan gi meg en sjanse til», heter det i boken.

Ansar var villig til å gi Raja en sjanse til, men på to betingelser:

«Han måtte bidra mer hjemme. Jeg måtte se endringen i handling. Og han måtte forplikte seg til å gå i terapi».

I en kommentar til boken overfor Dagbladet sier Abid Raja følgende:

– Jeg er så utrolig stolt av Nadia, og stum av beundring over hvor modig hun er som har skrevet denne boka. Og jeg er så takknemlig for at hun holdt ut med meg, for det har vært stunder i forholdet vårt hvor jeg tenker det hadde vært helt forståelig om hun hadde forlatt meg.

Dette er den tredje boksen som er ført i pennen av samme familie. I 2021 kom Abid Raja med boken «Min skyld», mens boken «Frihetens øyeblikk» av Abida Raja ble lansert i fjor. Abida Raja er Abid Rajas søster.