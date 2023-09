Bil funnet halvveis nedsenket i et vann i Lier – ingen skadd

NTB

Politiet tror eieren av bilen som ble funnet delvis nedsenket i et vann i Sylling i Lier kommune, selv kjørte bilen da hendelsen fant sted. Bileieren er uskadd.

Nødetatene fikk melding om bilen klokken 21.22 onsdag. Drøye 15 minutter senere var brannmannskaper i ferd med å trekke kjøretøyet ut av vannet. Hva som har skjedd, er foreløpig ikke kjent.

Like før klokken 22 hadde politiet fått kontakt med bileieren på telefon. Etter samtalen opplyser politiet til NTB at de mener det kun var bileieren som var involvert, og at vedkommende er trygg og uskadd.

En luftambulanse ble tilkalt fordi det en stund var uklart om det var skadde personer på stedet.

Ved 22.30-tiden opplyste operasjonsleder Espen Reite at politiet var i ferd med å avslutte på stedet. Da var bilen i ferd med å bli fjernet.

Politiet opplyser at det er snakk om et mindre vann på cirka 60 ganger 20 meter. Vannets dybde skal være cirka 1,8 meter.