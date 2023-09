Nedgang i pasientskader ved norske sykehus

Over en tiårsperiode har det blitt tryggere å være pasient ved norske sykehus. I fjor oppsto det en pasientskade ved 12,6 prosent av sykehusoppholdene i Norge. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

I fjor oppsto det en pasientskade ved 12,6 prosent av sykehusoppholdene i Norge. De hyppigste typene pasientskader var legemiddelrelaterte skader og urinveisinfeksjon.

Over en tiårsperiode har det blitt tryggere å være pasient ved norske sykehus. Det var cirka 8000 færre sykehusopphold med pasientskader i 2022 enn i 2012.

I fjor oppsto det pasientskade ved 12,6 prosent av alle sykehusopphold i Norge. Året før var tallet 12,8 prosent, opplyser Helsedirektoratet.

I fjor var de hyppigste typene av pasientskader legemiddelrelaterte skader, urinveisinfeksjon, andre kirurgisk komplikasjoner og andre infeksjoner.

– Pasientskader kan ha store konsekvenser for pasienten, pårørende og helsepersonellet som er involvert. Det medfører også store kostnader for sykehusene og for samfunnet, samtidig som omtrent halvparten av alle skader kunne vært forebygd, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han sier arbeidet med å øke pasientsikkerheten er langsiktig og krever målrettet innsats på mange områder.