Ulykke mellom buss og trailer i Folldal – en person omkommet

NTB

Trailersjåføren omkom etter at en trailer og en buss kolliderte i Folldal i Østerdalen onsdag ettermiddag.

Innlandet politidistrikt meldte om ulykken på X/Twitter klokken 17.28 onsdag. De meldte først at trailersjåføren var kritisk skadd, men like etter klokken 20 opplyste politiet at personen var omkommet.

Det skal ha vært fem personer i bussen og én i traileren, ifølge politiet. Alle de fem personene som var i bussen, ble sendt til sykehus.

Ifølge politiet er hendelsesforløpet foreløpig ukjent.

Ulykken skjedde på fylkesvei 29 Folldalsvegen, om lag en mil øst for Folldal i Østerdalen. Veien var i 20-tiden fortsatt sperret på ulykkesstedet.