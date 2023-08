Område i Oslo sperret av etter funn av eldre gjenstand som kan inneholde eksplosiver

NTB

Sperringene som ble satt opp etter funn av en mulig eksplosiv gjenstand sentralt i Oslo torsdag, er opphevet. Gjenstanden tas hånd om av politiets bombegruppe.

– Det er vurdert per nå til at det ikke er behov for å opprettholde sperringene, skriver Oslo-politiet på X/Twitter like før 15.30.

Tre personer ble evakuert, og et område på 50 til 100 meter i Telthusbakken i Oslo ble sperret av.

Operasjonsleder Line Skott i Oslo-politiet sier til Avisa Oslo i 16-tiden at gjenstanden som ble funnet, trolig var en gammel røykboks av militær type, ifølge bombegruppen.

– Den er høyst sannsynlig helt ufarlig. Men man foretar seg ytterligere undersøkelser for å konkludere 100 prosent, sier hun til avisen.

Operasjonsleder Alexander Østerhaug sa tidligere at politiet sperret av området fordi de ikke med én gang kunne si om gjenstanden var eksplosiv. Østerhaug understreket at det ikke var noen dramatikk knyttet til funnet.

Politiet fikk tips om funnet, og de vet ikke hvor lenge gjenstanden har ligget i området.

Telthusbakken er en vei i området Gamle Aker som ligger i bydel St. Hanshaugen i Oslo. Veien starter i Maridalsveien og går opp til Akersbakken. Vulkan og AHO er blant byggene som ligger i nærheten.