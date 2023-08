NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 31. august.

Casper Ruud slått ut av US Open

Casper Ruud tapte overraskende andre runde i US Open onsdag mot kinesiske Zhang Zhizhen. I fjor kom nordmannen til finalen.

Ruud måtte gjennom fem sett og tapte til slutt for kineseren som er rangert som nummer 67 i verden. Ruud er ranket som nummer fem.

Etter en lang match tapte Ruud med settsifrene 4-6, 7-5, 2-6, 6–0 og 2–6.

Stormen Idalia herjer mens den beveger seg mot Atlanterhavet

Etter å ha herjet Floridas vestkyst med vind og voldsomme regnbyger, svekket Idalia seg idet den vendte seg mot Georgia og Carolina-delstatene. Myndighetene prøvde onsdag kveld å få oversikt over skadene i de hardest rammede områdene etter at Idalia traff Florida som en kategori 3-orkan med vindhastighet på rundt 125 meter i sekundet.

Stormen forlot Florida onsdag ettermiddag og dro videre til Georgia. Da var den nedgradert til en tropisk storm. Den ventes å passere Charleston i South Carolina tidlig torsdag morgen, for så å gå ut i Atlanterhavet.

Zelenskyj fordømmer korrupsjon i militærets opptaksprosess

Systematisk korrupsjon gir mange ukrainere fritak fra militæret av medisinske årsaker, ifølge landets president Volodymyr Zelenskyj. Ifølge ham har ukrainske myndigheter gjennomgått statistikk som viser hvor utbredt fritak av falske årsaker, bestikkelser og flukt til utlandet har vært siden den russiske invasjonen i fjor vår. En etterforskning av tvilsomme medisinske unntak er fortsatt pågående, ifølge Zelenskyj.

– Det finnes regioner der antall fritak fra militærtjeneste av medisinske årsaker har tidoblet seg siden februar i fjor. Det er helt åpenbart hva slags avgjørelser dette er: korrupte avgjørelser, sa Zelenskyj i sin daglige videotale onsdag.

Kvinnelig senator blir opposisjonskandidaten i Mexicos presidentvalg

Mexicos opposisjonskoalisjon har valgt den frittalende senatoren og forretningskvinnen Xochitl Galvez som sin kandidat i neste års presidentvalg.

– Vi har bestemt oss for å støtte Xochitl Galvez som eneste kandidat til å lede vår felles front for Mexico, sier leder Alejandro Moreno i PRI, som er med i trepartialliansen.

Galvez representerer høyrepartiet PAN i kongressen og er kjent for sin sans for humor og evne til å få overskrifter i mediene. PAN har sluttet seg sammen med det statsbærende partiet PRI og venstrepartiet PRD for å utfordre president Andres Manuel Lopez Obradors parti Morena ved neste års presidentvalg.

Kinesisk selskap lanserer ChatGPT-konkurrent

Kinesiske Baidu lanserte tekstroboten Ernie Bot for allmennheten torsdag. Det anses som et stort framskritt for landets teknologisektor, som satser hardt på KI.

– Vi er henrykte over å kunne dele at Ernie Boi nå er helt åpen for allmennheten fra 31. august, heter det i en uttalelse fra Baidu. Tjenesten heter «Ernie Bot» på engelsk og «Wenxin Yiyan» på kinesisk.

ChatGPT, utviklet av det amerikanske selskapet OpenAI, har fått mye oppmerksomhet for sin evne til å konstruere tekster som til forveksling kan ligne tekst skrevet av et menneske.