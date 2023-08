TV 2 felt i PFU for identifisering av overgrepssiktet kommuneoverlege

NTB

TV 2 brøt god presseskikk da kanalen publiserte navn og bilde av den overgrepssiktede tidligere kommuneoverlegen på Frosta.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har felt kanalen for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 som handler om identifisering av personer i saker om straffbare forhold, melder NRK.

Klagen ble behandlet på et PFU-møte onsdag.

Punkt 4.7 i Vær varsom-plakaten sier at det skal være «særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.»

Den tidligere kommuneoverlegen er siktet for voldtekt og å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang. Mannen erkjenner ikke straffskyld. I juni ble han fratatt legeautorisasjonen, men han har klaget på vedtaket til Statens helsetilsyn.