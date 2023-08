FHI: Sannsynlig at ny coronavariant er i omløp i Norge

NTB

Den nye coronavarianten som er påvist i Sverige, er trolig også i omløp i Norge. Varianten er svært endret fra tidligere varianter.

Den nye varianten BA. 2.86 har blitt oppdaget i Sverige, og det skal være stor geografisk spredning.

– Varianten er ennå ikke påvist i kliniske prøver i Norge, men det er sannsynlig at den er i omløp, men på et lavt nivå, allerede og bare ikke plukket opp ennå. Vi fortsetter å undersøke spesielt for denne varianten og får nye resultater nesten hver dag. Vi vil komme med en oppdatering dersom vi skulle påvise varianten, opplyser seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet til NTB.

Hun påpeker at varianten er svært endret fra tidligere varianter vi har i Norge, men at det er noen likhetstrekk.

– Det er derfor ventet at vi er mer beskyttet nå mot alvorlig sykdom og død enn vi var i starten av pandemien nesten uansett variant. Hvilke betydning denne varianten vil kunne ha, er det for tidlig å spekulere om. Vi er spesielt på vakt for om varianten vil kunne spre seg like hurtig eller hurtigere enn nåværende varianter, sier Bragstad.