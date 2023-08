E134 stengt ved Etne etter trafikkuhell

NTB

En lastebil kjørte i fjellveggen ved Glymjetunnelen mellom Jøsendal og Etne onsdag morgen. To tunneler på E134 er stengt etter ulykken.

Ulykken skjedde 300 meter ut av Glymjetunnelen på Røldal-siden, rapporterer Vest politidistrikt.

Det var en person i lastebilen, og han anses som uskadd.

Som følge av ulykken er både Glymjetunnelen og Langfosstunnelen stengt. Politiet opplyser at det kommer den til å bli i lang tid framover, og at Vegvesenet skilter omkjøring via riksvei 13 Lovareid til fylkesvei 46 Ropeid-Ølen. Personbiler kan også kjøre via fylkesvei 520 Sauda til fylkesvei 46 Ropeid-Ølen.

E134, som går over Haukelifjell, er en av de fire store fjellovergangene mellom øst og vest, og den desidert viktigste for Haugalandet og sørlige deler av Vestland.