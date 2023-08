I 13 år har Frp bedt om et nytt eldreforlik – Ap er fortsatt lunkne

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er villig til å snakke med de andre partiene om løsninger i eldreomsorgen. Men han har ikke særlig tro på et bredt forlik.

– Vi er langt fra hverandre når det gjelder blant annet synet på konkurranseutsetting, anbudsutsetting, det å få kommersielle kjeder inn i eldreomsorgen, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

I TV 2s partilederdebatt i Bergen tirsdag kveld, fikk han en tydelig invitasjon fra Frp-leder Sylvi Listhaug om et bredt forlik i Stortinget for å styrke eldreomsorgen.

Han tok ikke direkte imot.

– Eldreomsorgen får større og større utfordringer. Så det vi må gjøre, er jo det samme som vi gjorde med barnehagene. Det er å sette oss sammen, bevilge nødvendige penger og sette i sving utbygging der vi bruker det private, ideelle og det offentlige, sier Listhaug til NTB.

Hun viser til barnehageforliket fra 2003, som endte med at det private og det offentlige sammen bygde ut full barnehagedekning.

Støre har ikke helt troen på å gjenta modellen.

– Det å utvikle barnehagesektoren tidlig på 2000-tallet er noe helt annet enn eldreomsorgen, sier han.

Historien gjentar seg

Det er ikke første gang Listhaug foreslår et eldreforlik. Hun gjorde det også i valgkampen i 2019. Forgjengeren hennes, Siv Jensen, foreslo det også flere ganger, blant annet i 2010.

Under NRKs partilederdebatt i 2011, på Stokka sykehjem i Stavanger, skjedde omtrent nøyaktig samme seanse som på TV 2 denne uken.

Siv Jensen inviterte daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) til et eldreforlik etter modell fra barnehageforliket. Han sa nei.

Bollestad er sint

KrFs Olaug Bollestad begynner å bli mektig lei. Hun er tydelig på at Støre må godta invitasjonen, og sette seg ned med de andre partiene for å få til et forlik.

Sylvi Listhaug (Frp) prøver igjen å få med de andre partiene på et nytt forlik om eldreomsorg. Foto: Tuva Åserud / NTB / POOL Les mer Lukk

– Jeg har vært i politikken siden 2003. Man har diskutert dette hver eneste gang det er valg. Og i mellomtiden så er det ingen som snakker om det, sier hun.

Hun mener kommunene trenger forutsigbarhet om hvordan eldreomsorgen skal styres.

– Vi må sette oss ned ved et bord og lage noe som går over mer enn én stortingsperiode, som alle forplikter seg til, sier hun.

Høyre er åpne

Sist gang Stortinget ble enige om et eldreforlik var i 2007. Den gang valgte Frp og Høyre å stå utenfor fordi de mente avtalen var for lite konkret.

Stortingsveteran og Høyre-leder Erna Solberg synes å være åpen for tanken om et nytt forlik nå.

– Vi møter alltid opp når folk inviterer til forlik, for å diskutere og se om det er grunnlag for det. Vi har tatt initiativer for å rekruttere nok helsepersonell i omsorgen i kommunene og sykehusene, sier hun.

Senterpartiet skeptiske

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum svarer ikke direkte på om regjeringen vil ta initiativ til et nytt eldreforlik.

– Jeg tror det er mulig å få til mange brede og gode løsninger. Men der vi er opptatt av å organisere tjenestene nært, så er hovedargumentet til Frp at de ønsker en statliggjøring av eldreomsorgen. Da tror vi det blir mer standardisering. Og folk er ikke standard, sier han.

Vedum mener at folk trenger et tilpasset tilbud i sitt nærmiljø.

Tydelig nei fra Rødt og SV

Partiene aller lengst til venstre ser uansett ut til å knuse drømmen om et bredt, nytt eldreforlik.

– Da det var barnehageforlik, så forsvant det jo milliarder ut av barnehagesektoren over til kommersielle konsern. Så et sånt forlik er det helt uaktuelt for Rødt å være med på, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NTB.

SV-leder Kirsti Bergstø svarer slik:

– Det høyresiden i dag tar til orde for, er «å slippe alle gode krefter til», som er et fordekt budskap for å privatisere og konkurranseutsette eldreomsorgen. Det er vi ikke med på, sier Bergstø.

– Men SV var jo med på barnehageforliket. Er du ikke villig til å diskutere noe lignende i eldreomsorgen?

Bergstø sier at hun er stolt over barnehageforliket. Men:

– Det var ingen som for over 20 år siden trodde at velferden vår skulle bli gjenstand for internasjonale oppkjøpsfond. For finansakrobater som har tilhold i skatteparadiser. Det er det vi står overfor nå, sier hun.