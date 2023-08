To fraktet til sykehus etter trafikkulykke i Bergen

NTB

En person satt fastklemt etter at en bil kjørte i fjellveggen og deretter i en lyktestolpe i Indre Arna i Bergen tirsdag kveld.

Vest politidistrikt skriver på X at begge de to involverte er kjørt til traumemottaket ved Haukland sykehus i ambulanse.

Det er ikke meldt noe om skadeomfang ennå, skriver Bergensavisen.

– Vi fikk en trippelvarsling klokken 23.09 om at en bil har kjørt i fjellveggen og i en lyktestolpe. En person har kommet seg ut, mens en person sitter fastklemt, opplyste vaktkommandør ved 110-sentralen, Jostein Steinsland-Hauge, til avisen tidligere tirsdag kveld.

Begge de to involverte i ulykken var bevisste.

Politiet opplyser at det er store materielle skader på bilen, og at det ikke er mulig å passere stedet for større kjøretøy på grunn av lavthengende ledninger.

I en oppdatering skriver politiet at bilføreren, en kvinne i 40-årene, er siktet for uaktsom kjøring og at det er tatt blodprøve av henne. Passasjeren er en mann i 20-årene.

Det vil være manuell dirigering av trafikken på Arnatveitvegen mens skadene på ledningsnettet utbedres.