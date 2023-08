Amerikanske stealth-bombefly besøker Norge

NTB

To eksemplarer av det amerikanske stealth-bombeflyet B-2 Spirit lander for første gang i Norge.

– De amerikanske flyene har gjennomført samtrening med våre F-35A og andre styrker og kommer for å etterfylle drivstoff på Ørland. Dette er første gang B-2 lander på norsk jord, forteller oberst Martin Thu Tesli, sjef for 132 luftving, til Teknisk Ukeblad.

Et detasjement bestående av tre B-2 Spirit og 150 soldater har siden august vært stasjonert på Keflavik på Island.

Tirsdag kommer flyene til Ørland flystasjon for å fylle drivstoff og gjennomføre besetningsbytte, ifølge NRK.

Siden 2018 har amerikanske luftstyrker jevnlig trent og operert i Europa med allierte og partnere. For to og et halvt år siden var fire fly av typen B-1B Lancers stasjonert på Ørland for å trene med norske styrker.