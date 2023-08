E6 ved Abildsø gjenåpnes – men bilister må fortsatt være på vakt på Østlandet

NTB

Flomfaren på Østlandet er ikke over, og folk må være på vakt i trafikken, advarer Vegtrafikksentralen. Men tirsdag gjenåpnes begge løp på E6 ved Abildsø i Oslo.

Flomvannet siger nedover i vassdragene nærmere fjorden, og veiene i nærheten får merke det.

– Selv om flomtoppen er nådd i Mjøsa og andre store innsjøer, kan vannet fortsatt by på utfordringer fremover. Det kan plutselig oppstå situasjoner der vannet kan komme veldig fort, og så forsvinne fort igjen, sier trafikkoperatør Anne Hårstad til NTB.

Mandag var en rekke veier i Follo-området stengt før de ble åpnet igjen etter relativt kort tid. Tirsdag er det Askim-Mysen-området som får merke det samme, ifølge Hårstad.

– Terrenget er så mettet av vann at det er små marginer før det kommer nye ras, understreker hun.

20 kilometer kø på E6

Det sørgående løpet på E6 ved Abildsø i Oslo har vært stengt etter et jordskred natt til søndag, og det har siden søndag ettermiddag vært toveis trafikk i det nordgående løpet.

Det har ført til lange køer, og sørfra begynte køen ved Tusenfryd, rundt 20 kilometer unna, tidlig tirsdag morgen.

Aftenposten skriver at E6 gjenåpnes i begge retninger ved 14-tiden tirsdag etter at en geotekniker har vært på stedet og vurdert risikoen for nye skred.

– Vi har gravd ut masser og gjort skråningen slakere. I tillegg har mannskaper fra Statens vegvesen sikret skredområdet. Nå kan vi gjenåpne veien ved 14-tiden tirsdag. Da vil det være normal trafikk i begge kjøreretninger, sier byggeleder Johan Hall i Statens vegvesen.

Grusveier skylt bort

Alle andre store veier i Oslo-området er åpnet, men det betyr ikke at alt flyter greit.

– Vi har åpnet flere og flere veier, og det ser bedre ut, men en del grusveier er fortsatt tungt påvirket. De kan være helt eller delvis skylt bort – eller veldig hullete, sier Hårstad.

Grusveiene kan ikke repareres før regnet har gitt seg. Store, tunge kjøretøy, som veihøvler, vil bare ødelegge disse veiene enda mer.

En del asfaltveier er også preget av all nedbøren.

– Grøfter og stikkrenner blir fulle, for vannet tar med seg grus og grums. Vær våken, det kan være vanskelig å komme fram enkelte steder, sier Hårstad.