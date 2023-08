Norturas styreleder trekker seg etter mislykket mistillitsforslag mot konsernsjefen

NTB

Trine Hasvang Vaag trekker seg som styreleder i Nortura etter at mistillitsforslaget hennes mot konsernsjef Anne Marit Panengstuen ble nedstemt i styret.

– Gjennom sitt vedtak uttrykte styret sin tillit til konsernsjef Panengstuen. Vi opplever at vi får den informasjonen og det grunnlaget for beslutninger vi ber om og trenger, sier Jan Erik Fløtre i en pressemelding fra Nortura.

Fløtre har vært nestleder i styret, men overtar nå som styreleder til neste årsmøte etter at Trine Hasvang Vaag trakk seg med umiddelbar virkning da mistillitsforslaget hennes mot konsernsjef Panengstuen ble avvist av samtlige andre styremedlemmer.

Mistillitsforslaget var blant annet begrunnet med manglende informasjon og mangelfullt beslutningsgrunnlag.

Det var Nationen som omtalte fratredelsen først.

Vaag har siden 2017 sittet som styreleder i Nortura, som eies av rundt 17.000 norske bønder og er Norges største leverandør av kjøtt og egg.

Konsernsjef Anne Marit Panengstuen sier i pressemeldingen hun ble overrasket over å høre om mistillitsforslaget og at styreleder valgte å trekke seg.

– Jeg er naturligvis glad for styrets støtte og lytter til kritikken fra den nå avgåtte styrelederen. Jeg vil fortsatt jobbe for et nært og godt samarbeid med styrets leder og styret for øvrig. Den norske bonden og Nortura står i en krevende tid, og det er viktig at vi sammen finner gode løsninger, sier Panengstuen.