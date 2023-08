To menn omkom i flystyrt i Vestre Toten

To menn er bekreftet omkommet etter at et lite fly styrtet sør for Reinsvoll flyplass i Vestre Toten mandag kveld. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

