NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 29. august.

Mann alvorlig skadd i voldshendelse i Oslo

En mann i midten av 20-årene er kjørt til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse på Bogerud i Oslo natt til tirsdag.

Mannen er kjørt til sykehus med kutt- og stikkskader etter å først ha blitt behandlet på stedet av ambulansepersonell. En mann i slutten av 30-årene er pågrepet i saken i en leilighet i nærheten av selve åstedet.

– Det er sannsynligvis brukt en form for stikkvåpen. Det er ikke funnet noe våpen, men skadene tilsier at det er brukt en skarp gjenstand, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.19 og var på stedet kort tid etterpå.

Mann funnet skadd på Hamar

En mann i 20-årene ble mandag kveld funnet bevisstløs i en bakgård på Hamar. Politiet er usikker på om mannen har vært utsatt for et uhell eller vold.

Politiet i Innlandet tvitret om hendelsen først klokken 01.42 natt til tirsdag, men mannen ble funnet klokken 22.41 mandag kveld.

Skadeomfanget er uavklart. Mannen er fraktet til Hamar sykehus, skriver politiet, som er i ferd med å etterforske saken. Det er fortsatt uavklart om skaden er et resultat av et uhell eller en straffbar handling, opplyser politiet.

Guatemalas valgmyndighet har ratifisert Arévalos valgseier

Guatemalas øverste valgmyndighet ratifiserte mandag seieren til sosialdemokraten Bernardo Arévalo i landets presidentvalg. Like før ble partiet hans suspendert.

Arévalo er en uttalt forkjemper for antikorrupsjon, og har gjennom valgkampen overlevd flere forsøk fra påtalemyndigheten på å utestenge ham fra valget. Det er uklart hva suspensjonen av Arévalos parti vil føre til.

Florida ruster opp før stormen Idalia

Folk i Florida evakueres fra boligene sine, og det settes opp flomvern av sandsekker idet den tropiske stormen Idalia intensiveres og nærmer seg delstaten. Stormens kraftige regnvær har allerede truffet Cuba og tvunget folk der til å evakuere. Idalia ventes å treffe Florida med orkanstyre sent tirsdag.

Deretter ventes den å dra innover kysten som en kraftig orkan onsdag. Guvernør Ron DeSantis har erklært krisetilstand i 46 av 67 fylker i delstaten. Han advarer videre om at stormen kan bli oppjustert til en kategori 3-orkan, og at den har potensial til å gjøre store skader.

Toyota har stanset produksjonen på flere fabrikker i Japan

Et dataproblem har tirsdag stanset produksjonen på alle produksjonslinjene ved Toyotas 14 fabrikker i Japan.

Bilgiganten tror ikke det dreier seg om et dataangrep, men det er stadig uklart hva som har forårsaket problemet, sier talskvinne Sawaki Takeda til AP. Det er uklart når produksjonen vil være i gang igjen. Driften ved selskapets fabrikker i Japan ble stanset i fjor da en av underleverandørene ble rammet av et dataangrep.

Brente lik funnet i boliger i Brasil

Brasiliansk politi har åpnet etterforskning etter at det ble funnet ni lik, de fleste av dem forkullede og minst tre av dem barn, i to boliger på landsbygda.

Fem av likene hadde så omfattende brannskader at de ikke var til å kjenne igjen, mens to hadde delvise brannskader og de to siste ikke hadde noen, går det fram i en uttalelse fra politiet i den nordøstlige delstaten Bahia. Et barn som overlevde, ble tatt til sykehus med alvorlige brannskader. Politiet har ikke oppgitt noen dødsårsak eller hva de ser etter i etterforskningen.