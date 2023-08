Klart til kamp mot hodelusa

Denne krabaten går tøffe tider i møte når Folkehelseinstituttet sparker i gang årets hodeluskampanje. Mer enn halvparten av alle elleveåringer har hatt hodelus, og høysesongen står igjen for tur. Foto: Preben Ottesen / Folkehelseinstituttet / NTB

NTB

Skolene og barnehagene har åpnet etter sommerferien, og dermed kommer også den årlige kampen mot hodelusa.

Høstens hodeluskampanje finner sted helgen 1. til 3. september, og Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer alle foreldre og foresatte til å sjekke barn og familiemedlemmer for hodelus.

Hodelus er et tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det er anslagsvis 1-2 prosent av alle barneskolebarn i Norge som til enhver tid har lus.

– Sjekker alle seg denne helgen slik at de med lus kan behandles på omtrent samme tidspunkt, vil det bidra til å redusere antall hodelustilfeller over tid, sier forsker Bjørn Arne Rukke i seksjon for skadedyrkontroll ved FHI i en pressemelding.

Hodelus finnes lettest ved å gre håret med en lusekam (kjøpes på apotek). Man må gre hele veien fra hodebunnen til hårspissene, og helst i vått hår, da det hemmer bevegelsen til lusene. Balsam kan brukes for å gjøre kjemmingen lettere.

Deretter tørker man av kammen på et papir eller håndkle etter hvert drag og ser etter lus. Når eventuelle lus tørker, vil de begynne å bevege seg.

For å bli kvitt hodelus er først og fremst behandling med lusemidler viktig. Her anbefaler FHI midler som inneholder dimetikon. Deretter kan håret kjemmes daglig med lusekam i 14 dager, eller man kan også velge å klippe håret kortere enn 0,5 centimeter.

Barn med hodelus trenger ikke å holdes hjemme fra barnehage og skole, men bør behandles så raskt som mulig. Lus smitter ikke via luer, kosedyr og lignende, opplyser FHI.