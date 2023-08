Mann funnet skadd på Hamar

NTB

En mann i 20-årene ble mandag kveld funnet skadd i en bakgård på Hamar. Politiet er usikker på om mannen har vært utsatt for et uhell eller vold.

Politiet i Innlandet tvitret om hendelsen først klokken 01.42 natt til tirsdag, men mannen ble funnet klokken 22.41 mandag kveld.

Skadeomfanget er uavklart. Mannen er fraktet til Hamar sykehus, skriver politiet, som er i ferd med å etterforske saken.

Det er per nå uavklart om skaden er et resultat av et uhell eller en straffbar handling, opplyser politiet.