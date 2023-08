Blodig håndavtrykk undersøkt i Tengs-saken: – Forandrer ikke kjernen i saken

Advokat Stian Bråstein forsvarer sammen med Stian Kristensen Johny Vassbakk, som i februar ble dømt for drapet på Birgitte Tengs. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Under rettssaken i fjor ble det påvist et til da ukjent, blodig håndavtrykk på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Nå er den foreløpige rapporten klar.

– Det er ikke resultater her som forandrer kjernen i saken, sett fra vår klients ståsted. Vi avventer videre undersøkelser, sier Stian Bråstein til Stavanger Aftenblad.

Han er forsvarer for Johny Vassbakk, som i februar ble dømt i tingretten til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1996.

Vassbakk anket, og tirsdag i neste uke starter en ny runde i Gulating lagmannsrett i Stavanger

Under rettssaken i Haugaland og Sunnhordland tingrett påviste Vassbakks forsvarere et blodig «nytt» håndavtrykk på strømpebuksa til Tengs, som ikke tidligere har blitt lagt merke til og som derfor ikke har blitt undersøkt. Strømpebuksa ble sendt til det rettsmedisinske instituttet NFI i Nederland, som skulle undersøke dette og et annet håndavtrykk på strømpebuksens venstre lår og kne.

Det var funn av Vassbakks DNA i en annen blodflekk på strømpebuksa som var påtalemyndighetens hovedbevis under første rettsrunde.

Statsadvokat Thale Thomseth, som er en av aktorene i saken, sier til Aftenbladet at de har mottatt foreløpige resultater fra Nederland. Undersøkelsene pågår fortsatt, men de vil være klare før DNA-ekspertene skal vitne i retten i slutten av september.

Hun sier at det ikke er noe i de foreløpige resultatene som endrer deres vurdering av bevisene.

– Nei, saken står hovedsakelig i samme stilling, sier Thomseth.