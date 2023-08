Politiet om drapet på Jonas Henriksen: En komplisert sak som kan ta tid

NTB

Ingen er pågrepet etter at Jonas Henriksen ble funnet drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal. Politiet er forberedt på at etterforskningen kan ta tid.

Mandag var det elleve dager siden Jonas Henriksen ble funnet død like ved en hytte i Nes i Ådal. Ingen er så langt pågrepet eller siktet i saken, og politiet opplyste til pressen mandag at de regner med at etterforskningen tar tid.

– Vi mener det er helt nødvendig å etterforske bredt og jobber ut fra en rekke hypoteser. Dette er en komplisert sak, og vi må ta høyde for at etterforskningen vil ta tid, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Politiadvokaten la vekt på at de er i en tidlig fase av etterforskningen der hovedarbeidet går ut på å samle inn mest mulig informasjon.

– Det er også et pågående arbeid å gjennomgå all informasjon vi allerede har mottatt.

Ønsker ikke å gå i detaljer

Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men etter å ha fått den foreløpige obduksjonsrapporten, opplyser politiet at de er sikre på at Henriksen ble drept.

– Basert på den foreløpige obduksjonsrapporten og andre opplysninger i saken, så har vi en klar formening om det, sier Henriksen.

Politiet sier de har en klar oppfatning av hvordan drapet fant sted, men av hensyn til etterforskningen ønsker de ikke gå i detaljer rundt dette på nåværende tidspunkt.

Henriksen ønsker ikke å kommentere om politiet har kontroll på drapsvåpenet.

Jonas Henriksen ble funnet død like ved en hytte i Nes i Ådal. Les mer Lukk

Et av hovedspørsmålene

Jonas Henriksen ble funnet like ved en hytte i Nes i Ådal, men hvorfor han befant seg der er fortsatt uklart.

– Vi har fått mye informasjon som vi mener kan belyse det spørsmålet, men per nå kan vi ikke konkludere i hvorfor han var der.

Henriksen har hatt status som fornærmet i tidligere straffesaker som ikke er avgjort. Han har fortalt om trusler og hærverk i tiden forut for drapet, blant annet i podkasten Avhørt. Politiadvokaten sier politiet går grundig gjennom dette.

– Et av hovedspørsmålene er om det er en sammenheng mellom en eller flere av disse sakene, og drapet. Det er et pågående arbeid, men det er det for tidlig å si noe om nå, sier politiadvokaten.

Gjennomgår beslag

Etterforskningen fortsetter blant annet med avhør av vitner. Henriksen opplyser at de så langt har gjennomført over 75 vitneavhør. Politiet gjennomgår beslag som er gjort i saken, men Henriksen ønsker ikke å si noe om hva slags beslag som er gjort.

I tillegg jobber politiet med gjennomgang av tips. I starten av helgen hadde politiet mottatt rundt 250 tips i saken.

– Det er mange som tar kontakt med politiet og kommer med informasjon, sier Henriksen som ikke vil si noe om hva slags informasjon de har mottatt.

Betydelige etterforskningsressurser er satt på å løse drapssaken. Etterforskningen ledes fra Hønefoss, men med støtte av personell fra hele Sørøst politidistrikt. Også Kripos bistår med tekniske og taktiske etterforskere.